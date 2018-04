O alto preço de ocupar as ruas

Que país é esse em que um ex-Presidente eleito e candidato a novas eleições com 37% das intenções de voto está na iminência de ser preso e a população observa à distância, pela televisão? Um país com 208 milhões de habitantes e onde a contestação social se resume a pouco mais do que à rua do sindicato dos Metalúrgicos onde Lula da Silva se refugiou e algumas das capitais de um país de dimensões continentais.

Afinal, onde estão os mais de 80 milhões de potenciais defensores do ex-operário? Por onde andam os muitos milhares de pessoas que encheram as ruas brasileiras em 2013?

“São precisos nervos de aço para suportar viver num país que vai de imponderável em imponderável”, explica Adriano Pilatti, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, para quem “a resistência é mais retórica do que real”.

