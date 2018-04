Lá fora quer-se um julgamento justo, cá dentro um julgamento rápido

Pelo menos 207 vezes houve pessoas que não tiveram direito a um julgamento justo na Europa no ano passado. Este foi o direito mais violado em 2017, mas Portugal nunca o fez. Por cá, o crime maior é o tempo que a Justiça demora a resolver os processos. Os dados são revelados pelas estatísticas do relatório anual de 2017 sobre a aplicação das sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), que esta quarta-feira foi publicado e apresentado pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, em Estrasburgo.

O TEDH julgou 1068 processos, quase todos (908) resultaram na condenação do Estado. Entre os 47 países, Portugal é o 19º com menos condenações no ano passado – a par da Eslovénia e da Bósnia Herzegovina. A Rússia (293), a Turquia (99) e a Ucrânia (82) lideram a lista, enquanto no polo oposto, e sem qualquer violação da Convenção, estão Luxemburgo, São Marino, Suécia, Albânia, Andorra, Dinamarca e Lichtenstein.

