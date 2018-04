Governo vai dar mais dinheiro às artes para acalmar contestação mais agressiva de sempre

O anúncio oficial está iminente. A dotação orçamental para os Concursos Sustentados de Apoio às Artes vai ser aumentada novamente. A contestação mais agressiva de sempre do sector e o descalabro com que o modelo criado pelo atual Governo é visto pelos agentes culturais e por autarquias como as do Porto, Évora ou Coimbra, leva António Costa a pôr água na fervura antes das manifestações previstas para esta sexta-feira.

O Expresso sabe que a verba pode ser incluída na dotação dos concursos, que já foi aumentada em dois milhões de euros pelo próprio primeiro-ministro, mas também pode vir a ser encontrada outra variante para o apoio, nomeadamente através de subsidiação alternativa a companhias históricas ou de grande tradição no país.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)