Exército brasileiro ameaça com intervenção para pressionar juízes do Supremo

Menos de 24 horas antes do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal do pedido de habeas corpus para Lula da Silva, iniciado à hora de publicação deste Expresso Diário, o chefe de Estado Maior do Exército, general Eduardo Villas Boas, lançou gasolina para a fogueira via redes sociais.

Com dois tweets de “repúdio à impunidade”, o general deixou terça-feira à noite uma ameaça velada de golpe militar. Um tema recorrente por parte de militares na reserva desencantados com a situação política no Brasil, mas pela primeira vez assumido por um general no ativo. E muitos oficiais generais logo se declararam prontos a seguir o apelo de Villas Boas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)