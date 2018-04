Queda da taxa de desemprego já ultrapassou muitas das previsões para 2018

Quando em meados de outubro do ano passado o Governo apresentou a proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE-2018), apontava para uma taxa de desemprego média este ano de 8,6%. Menos de seis meses depois, este número está já completamente fora da realidade. E o mesmo acontece com muitas das previsões feitas por instituições internacionais para o mercado de trabalho luso em 2018.

O desempenho do mercado de trabalho, em termos de emprego e desemprego, surpreendeu pela positiva os especialistas, com o desemprego abaixo da fasquia dos 8% desde o início do ano.

