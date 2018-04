“Onze pessoas têm o Brasil nas mãos”

O ministro (juiz-conselheiro em Portugal) Gilmar Mendes está em Lisboa para participar no “VI Fórum Jurídico de Lisboa - Reforma do Estado Social no Contexto da Globalização”, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esta terça-feira regressa ao Brasil para participar na votação do “habeas corpus” de Lula no STF, prevendo regressar na quinta-feira.

O ministro e figura decisiva no impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff disse que espera que, apesar de alguma incompreensão num primeiro momento, a opinião pública respeite a decisão do Supremo.

