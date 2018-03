Luís Montenegro: “Posso vaticinar que o PS apoiará Marcelo numa reeleição”

A poucos dias de renunciar ao mandato e deixar a Assembleia da República (na próxima quinta-feira), Luís Montenegro deu ao Expresso a sua última entrevista como deputado. Faz um balanço bastante crítico do início do mandato de Rui Rio, e sublinha que os primeiros sinais confirmam os seus piores receios: a aproximação ao Governo só vai afunilar o espaço do PSD e alargar a abrangência do PS, que negoceia à esquerda e à direita.

O grande beneficiário desta estratégia será, “com certeza”, António Costa, avisa. Sintoma disso são as sondagens, diz Montenegro: mais do que o ligeiro crescimento do PSD, o ex-líder parlamentar sublinha que é “preocupante” o facto de o PS ter consolidado a sua posição quase na maioria absoluta.

