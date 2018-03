“Juro por Deus que gostava que houvesse mais candidatos. Mas eles não estavam ainda preparados. Não há nenhuma vergonha nisso”

Há já algum tempo que se adivinhava algum medo e preocupação em Abdel Fattah Al-Sisi, mas foi o próprio presidente egípcio que o confirmou num discurso feito a 31 de janeiro, mês em que se assinalou o 7.º aniversário da revolução que levou milhares de pessoas durante semanas à praça Tahrir, no centro do Cairo, e à queda de Hosni Mubarak. Nessa ocasião, Al-Sisi empertigou-se contra “todos aqueles que tentem minar a segurança do país” e garantiu que uma revolta como a de 2011 jamais se repetirá.

Cerca de 23 milhões de egípcios (menos de 50% do total de eleitores) participaram nas eleições presidenciais realizadas entre segunda e quarta-feira desta semana. Os resultados oficiais só serão divulgados a 2 de abril, mas ninguém espera uma surpresa. Com apenas um adversário, que, na prática e desde o início fez questão de se afirmar mais como aliado do que como rival, Al-Sisi será, garantem os especialistas, o grande vencedor destas eleições. Mas Al-Sisi nem sempre pareceu estar certo disso ao longo dos últimos meses. Prova disso foram as suas tentativas sucessivas para afastar potenciais adversários.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)