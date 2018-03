Mais acidentes, mais feridos e mais mortos nas estradas portuguesas

Mais acidentes, mais mortos e mais feridos (graves e ligeiros) nas estradas portuguesas. Estas são algumas das conclusões do mais recente Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), o de 2017, que será divulgado esta quinta-feira no Parlamento.

De acordo com alguns dados a que o Expresso teve acesso, em 2017 registaram-se 136 239 acidentes, o que significa uma subida de 2,3% em comparação com a ano anterior. Mais acentuado foi o aumento das vítimas mortais: 14,3%. Entre janeiro e dezembro do ano passado morreram 520 pessoas, mais 65 que em 2016.

