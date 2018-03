Portugal paga a segunda eletricidade mais cara da Europa

Portugal terminou 2017 com a medalha de prata... no pódio dos países europeus onde a eletricidade é mais cara. No último trimestre do ano passado o mercado português teve um preço médio de 61 euros por megawatt hora (MWh) no custo grossista da energia, isto é, o preço cobrado pelos produtores de eletricidade, sem contar com os custos do transporte e distribuição até ao cliente final.

O preço grossista em Portugal foi o segundo mais alto da Europa, juntamente com o da Grécia, e apenas atrás do valor médio de 62 euros por MWh que se registou em Itália. Os preços de mercado mais baixos do último trimestre de 2017 foram registados na Dinamarca e na Suécia (31 euros por MWh), segundo um relatório agora divulgado pela Comissão Europeia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)