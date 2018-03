Guerra aberta entre Portugal e o Eurostat por causa do défice de 2017

Frontalmente contra. É esta a reação portuguesa à decisão do Eurostat de contabilizar o impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos no défice público de 2017, que levou o saldo negativo das contas públicas a atingir 3% do PIB. Sem esta operação, o défice teria ficado nos 0,9%, o mais baixo da democracia portuguesa.

Trata-se de uma reação política - o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, diz que o gabinete de estatística da Comissão Europeia está “errado” - mas também técnica. No âmbito da primeira notificação de 2018 do procedimento dos défices excessivos, o Instituto Nacional de Estatística (INE) manifestou o seu desacordo com a decisão tomada pelo Eurostat, expondo os argumentos trocados ao longo dos últimos meses.

