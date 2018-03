Dicas de poupança: IRS - englobo ou não englobo?

Com o englobamento dos rendimentos, é como se eles fossem parte do salário, em vez de serem tributados às taxas específicos de cada um. São os casos de juros de depósitos a prazo, rendas (caso seja senhorio), pensão de alimentos, ações, dividendos e rendimentos no estrangeiro. Pode compensar ou não, conforme os seus rendimentos e deduções. Tem de simular todos os anos.

E não tem de englobar todos os rendimentos, apenas os que lhe interessarem. Por exemplo, pode declarar os juros de depósitos a prazo, mas não rendas. Ou vice-versa. Pode declarar pensão de alimentos, mas não juros do banco, e assim sucessivamente. Pode receber mais algumas dezenas, centenas ou até mais mil euros, consoante os casos.

