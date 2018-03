“Quem mandou matar Marielle conhece bem as entranhas do poder”

Em entrevista ao Expresso, o politólogo Octavio Amorim Neto diz que “foi o colapso político e económico que conduziu à intervenção federal” no estado do Rio de Janeiro, que tem mais de 16 milhões de habitantes: “As Forças Armadas não queriam participar na intervenção”

Quais as consequências imediatas do assassínio da vereadora Marielle Franco para a segurança do estado do Rio de Janeiro?

No curto prazo enfraquece e desmoraliza a intervenção federal, e favorece os candidatos [à governação] que defendem uma [maior] repressão das populações faveladas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)