Uma solidão maior que o mundo

Uma pessoa sozinha, tão sozinha que recebeu um das mais altas indemnizações do Estado pela perda de familiares dos grandes incêndios de 2017. Questionada por valores, a provedora de Justiça, a quem coube atribuir os montantes das indemnizações, anunciou esta semana em conferência de imprensa que a mais alta tinha rondado os 300 mil euros. Explicou que por cada morte decidiu entregar 80 mil euros aos herdeiros e que fixou em 70 mil euros o valor do sofrimento das vítimas mortais na antecipação do fim. Maria Lúcia Amaral não deixou de sublinhar à partida que não havia dinheiro que compensasse a perda traumática de alguém. E revelou o perfil da pessoa que recebeu um destas mais altas indemnizações: “Alguém que perdeu pai, mãe, e talvez outro familiar e ficou sozinho, sem mais ninguém”.

