O que é que eu vou fazer à minha vida quando estiveres na fossa e não me chamares?

Sirvam-se da destilada mais à mão e apaguem as luzes. Os brevíssimos 40 minutos que se seguem estão entregues ao mui respeitado rapaz do indie-country, pinga-amor e melancólico Marlon Williams. Depois de um primeiro registo que já fazia antever o nascimento de uma lenda do crooning moderno, onde a experimentação com os filamentos da country era óbvia, chega este demolidor “Make Way For Love”. Sim, abram alas para o amor, mas levem retroescavadoras convosco para irem removendo a pilha de escombros onde estas músicas se escondem.

Depois de uma separação dura e ainda em carne viva com a não menos promissora cantora neozelandesa Aldous Harding, o mais fácil, o humano aliás, seria fazer um álbum sem intelectualização, de total e óbvia entrega ao desespero mas há muito mais do que isso neste trabalho. Fugir às letras é quase impossível. Como liricista e compositor, as palavras de Williams são tudo. Nascido em 1990, bom, a 31 de dezembro, portanto quase em 1991, fica difícil entender de onde herdou a autoridade para soar como se estivesse a dar cartas na cena musical de Memphis e Nashville dos anos 50, mas conseguimos imaginar até Sinatra no topo da carreira a presentear um reverente público com uma versão de qualquer música deste disco e chamar-lhe sua. Uma parte herdou do pai, que também cantava, outra da mãe, que pelos vistos não cantava mas ouvia música aos berros. Ainda antes de ser maior de idade, Williams criou os Unfaithful Ways. Em 2011 começou a atuar com Delaney Davidson e em 2013 lançou-se a solo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)