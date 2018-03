José Sócrates: “Austeridade foi ajuste de contas ideológico”

O relógio marca as 14h30 em ponto quando José Sócrates chega ao auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. No exterior, a tarde é de sol, mas o ex-primeiro ministro dirige-se à plateia – constituída por várias dezenas de estudantes – para falar das “negras nuvens que ameaçam o projeto europeu”.

Assumindo-se como um “profundo europeísta”, Sócrates mostrou-se preocupado com a onda crescente de extremismos políticos no Velho Continente, fez referência ao Brexit e à situação na Catalunha – apontando o caminho do diálogo -, lamentou o abandono do modelo social europeu e, sobretudo, teceu fortes críticas às políticas de austeridade que se propagaram após a crise económica de 2008.

