“Construir um centro desportivo é um método hitleriano que visa canalizar as energias estudantis para o desporto”

Na sexta-feira 22 de março de 1968, no final de uma manifestação contra a Guerra do Vietname em Paris, a montra da sede da American Express era destruída e seis alunos da Faculdade de Letras de Nanterre, nos arredores da capital, presos. No regresso à escola, os estudantes protestaram, ocuparam o edifício administrativo, ato que teve alguns ecos na Sorbonne e nalguns liceus.

Na ocasião, um grupo de ativistas do qual fazia parte Daniel Cohn-Bendit forma o Movimento 22 de Março, para lutar contra a repressão policial. No dia seguinte o diretor da faculdade suspende as aulas até ao dia 1 de abril. Os estudantes ocupam as instalações. Cohn-Bendit é preso no dia 27, mas libertado em seguida.

