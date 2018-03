Céu limpo do Alqueva compete nos 'óscares' com a Torre Eiffel ou a Acrópole de Atenas

O Dark Sky Alqueva, “um dos melhores céus do mundo”, foi nomeado para os World Travel Awards, conhecidos como 'óscares do turismo', a concorrer com pesos pesados como o Coliseu, em Roma, o Palácio de Buckingham ou a Sagrada Família, em Barcelona

Foto Miguel Claro Depois de ter sido eleito em 2018 o melhor destino turístico da Europa e do mundo, Portugal volta a ter uma posição arrojada nos prémios World Travel Awards, conhecidos como os 'óscares' do turismo. A Dark Sky Alqueva, rota no Alentejo associada à observação de estrelas em céu limpo, foi nomeada para os próximos World Travel Awards na categoria de melhor atração turística da Europa (Europe’s Leading Tourist Attraction). E aqui a competir diretamente com grandes ícones monumentais como a Torre Eiffel, em Paris, a Acrópole, em Atenas, o Coliseu, em Roma, o Palácio de Buckingham, em Londres, ou a Sagrada Família, criada por Gaudí em Barcelona. Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

