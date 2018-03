“As pessoas pensavam que o Facebook servia para ver gatinhos” mas “é algo perigoso que está a manipular as nossas vidas”

O ato aparentemente inocente de colocar um like numa página ou fazer login numa aplicação através do Facebook permite que a rede social tenha acesso aos nossos dados mais pessoais e foi isso que aconteceu durante as eleições presidenciais norte-americanas: a empresa Cambridge Analytica recolheu-os com o objetivo de manipular os eleitores norte-americanos nas eleições de novembro de 2016. Aquela que Trump venceu.

Para o politólogo Carlos Jalali, há claramente um problema. “A democracia parte do pressuposto de que os cidadãos delegam a responsabilidade de governarem políticos. Neste caso, quando há esta forma de dizer ao eleitor o que ele quer ouvir - possível através do big data [conjunto de dados armazenados] -, em vez de ser o eleitor a escolher o político, é o político a dizer ao eleitor aquilo que quer ouvir de modo a obter votos. Ou seja, é o político basicamente a manipular o eleitor”, diz ao Expresso.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)