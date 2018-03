“O que é a inflação?” O Expresso no primeiro quiz que testou o que sabem os alunos sobre finanças pessoais

Por agora não terão de gerir mais do que a sua semanada ou mesada, pagar o almoço ou comprar alguma coisa na mercearia mais próxima. Mas há de chegar o momento em que poderão pedir um crédito, comprar tudo através do telemóvel sem nem sequer ver o dinheiro a sair da conta, fazer apostas, contrair empréstimos. Sendo certo que, de acordo com o último estudo PISA – a maior avaliação internacional na área da Educação – os níveis de literacia financeira dos jovens deixam bastante a desejar. Mais de um quinto dos alunos testados ficaram aquém do nível mais elementar de literacia financeira.

A Federação Bancária Europeia acredita que a educação financeira dos jovens é “hoje mais importante que nunca” e promoveu, pela primeira vez, um questionário europeu sobre educação financeira. Para testar os conhecimentos dos alunos, mas também para sensibilizar para os benefícios de dominar a área. Esta manhã, milhares de alunos entre os 13 e os 15 anos de 30 países responderam à chamada e mostraram o que sabem em matéria de finanças pessoais e banca, mas também matemática, cibersegurança e o funcionamento das instituições europeias.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)