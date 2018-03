Autarcas exigem voz ativa na definição dos fundos europeus pós-2020

Os autarcas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto querem ter uma participação ativa na discussão que o Governo tem em curso sobre a preparação do quadro comunitário de apoios pós-2020. Esta será uma das principais reivindicações que os autarcas irão colocar esta terça-feira na mesa negociações com o Governo, na primeira cimeira das áreas metropolitanas, que se realizará no Palácio de Queluz, em Sintra. O encontro, que reunirá todos os 35 presidentes de câmara das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e de vários membros do Executivo, numa das sessões de trabalho, agendada para a parte da tarde.

A confirmação de que os autarcas irão reivindicar “uma maior intervenção dos responsáveis locais nas políticas e investimentos nos seus territórios” foi feita ao Expresso pelo líder da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)