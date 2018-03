“Se compararem o meu rosto e o meu corpo antes e depois de ter sido torturada perceberão que há agora duas pessoas no mesmo corpo”

Linda Loaiza sabe que nenhuma compensação ou indemnização será suficiente para “esconder as marcas físicas e emocionais” que tem, porque nenhuma poderá devolver-lhe o “rosto, o sorriso e os gestos” que perdeu graças à perfídia do seu agressor. “A dada altura, deu-me por morta e telefonou ao pai a informá-lo de que iria colocar-me dentro de um saco de plástico, porque eu já não servia para o que queria”. No entanto, sabe também, e isso ensinou-lho um jurista brasileiro chamado Antonio A. Cançado Trindade, que a compensação “alivia o sofrimento humano e torna a vida das vítimas e seus familiares mais suportável”. Foi por isso que a recusa de 58 juízes em ouvir o seu caso não a fez abrandar e levou-a ao Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, no mês passado.

Numa entrevista ao Expresso conduzida por e-mail, a venezuelana diz esperar que “os funcionários e as funcionárias do Estado” que agiram contra os seus direitos e da sua família “sejam responsabilizados e penalizados” por terem “compactuado” com o agressor. “Não se trata de uma vingança, só quero justiça.”

