O homem que nos explicou o espaço morreu sem lá ter ido

Há quem construa foguetões ultramodernos e envie um carro para o espaço ao som de "Space Oddity", de David Bowie, para que um dia, quem sabe, alguém o possa conduzir num planeta distante. E depois há Stephen Hawking, um homem como nenhum outro. Mesmo condenado a uma cadeira de rodas por culpa de uma doença degenerativa rara (esclerose lateral amiotrófica, ELA), ele levou-nos numa fascinante viagem à origem do universo.

Era o cientista mais conhecido do mundo, tão popular que apareceu num episódio dos Simpsons, em "Star Trek" e na série "A Teoria do Bing Bang", e emprestou a voz de robô a dois temas dos Pink Floyd, "Talkin' Hawkin'" e "Keep Talking" – título quase autobiográfico para quem nunca se deixou vergar pelas limitações físicas que dominaram a sua vida.

