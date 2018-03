Acha que o lixo que a sua família produz num ano cabe todo num frasco de 1 litro?

Há dois anos, Filipa Jordão, professora de música, e Joana Tadeu, criadora de uma rede de curadoria sustentável, mudaram hábitos e seguem um estilo de vida baseado no movimento Zero Waste, ou Lixo Zero, em português. Têm uma rotina minimalista e de pouco ou nenhum desperdício.

Ambas fazem parte de uma comunidade que está a crescer em Portugal. No Facebook a página Lixo Zero Portugal tem mais de 9 mil seguidores. Foi criada por Ana Milhazes, professora de yoga no Porto, que conheceu o movimento em 2016. Atualmente, no contentor de lixo de Ana há apenas pelos do seu cão: “Curiosamente existiam muitas pessoas que procuravam este estilo de vida. Queria organizá-las, para juntos encontrarmos alternativas de hábitos zero desperdício.”

