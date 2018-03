800 médicos com a especialização em risco

Portugal está a dar os primeiros passos para recuar ao tempo em que muitos médicos eram clínicos gerais, não tendo nenhuma especialidade. O aviso é feito pelo movimento Médicos Indiferenciados, Não, constituído contra a possibilidade de a profissão “voltar aos anos 60, em total contra-ciclo com a evolução da medicina no resto do mundo desenvolvido”, afirma o responsável Afonso Moreira.

O melhor prognóstico para este ano indica que 800 jovens médicos não vão ter lugar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para iniciarem a especialização. Dentro de três anos, serão ainda mais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)