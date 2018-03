O despedimento de Tillerson, um “fraquinho” que Trump tem e o “trabalho gigantesco” que aí vem

Se o calendário para organizar em maio uma cimeira entre os Estados Unidos da América e a Coreia do Norte era apertado, o tempo encurtou esta terça-feira com a substituição do chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson. Este responsável foi substituído por Mike Pompeo, até agora diretor da CIA, no cargo de secretário de Estado (equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros).

Após meses de desencontros numa relação pessoal que nunca foi boa, o Presidente dos Estados Unidos anunciou esta troca na rede social Twitter. Pompeo irá, assegura Trump, fazer “um trabalho fantástico”.

