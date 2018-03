Maior parte dos prédios de alojamento local estava devoluta

O rápido crescimento do alojamento local veio tirar lugar aos espaços destinados a habitação? A verdade é que os imóveis em Portugal que hoje funcionam como alojamento local (modalidade em que são os próprios proprietários das casas a disponibilizá-las para receber turistas) estavam, na sua maioria, desocupados antes de entrar nesta atividade - conclui um estudo realizado pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) em parceria com o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e a Sítios.

Depois de analisar o sector na área metropolitana de Lisboa em 2017, onde concluíu que cerca de 60% dos prédios estavam devolutos antes de funcionar como alojamento local, o estudo da AHRESP e do ISCTE concluíu agora que também em toda a região norte 56% dos alojamentos locais estavam desocupados antes desta atividade, na região centro 47% e no Alentejo 55%. Em preparação, está o estudo de caraterização do alojamento local também para o Algarve e as ilhas da Madeira e Açores, completando assim todo o território nacional.

