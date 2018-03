Em dez anos, Europa alertou para 49 produtos portugueses perigosos

Os números constam do sistema de alertas rápidos sobre produtos perigosos que permite a 31 países partilharem informação quando identificam riscos para a segurança num artigo posto no mercado. Alertas para produtos com origem na Alemanha ou em França, por exemplo, ultrapassam os 200. Mas mais de metade dos produtos perigosos que chegam à Europa têm origem na China.

Um candeeiro de iluminação de rua tem de estar preparado para, por exemplo, enfrentar a água da chuva, projetada em todas as direções pelo vento, mesmo que esteja já ligado há várias horas e tenha aquecido. Um cabo elétrico instalado numa casa deverá ter resistência suficiente para não propagar rapidamente um fogo em caso de incêndio. Para saber se essas condições estão garantidas é preciso testar os produtos em laboratórios especializados e é isso que se fez esta segunda-feira numa demonstração organizada pela Comissão Europeia num laboratório em Bruxelas, acreditado pelas autoridades belgas, para testar vários materiais e produtos elétricos.

