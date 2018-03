2018 conta já mais de uma dúzia de greves

A manhã desta segunda-feira de muitos portugueses ficou marcada pela supressão de mais de três centenas de ligações ferroviárias da CP, na sequência da greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP). Os funcionários da IP - que gere a infraestrutura ferroviária e rodoviária em Portugal - reivindicam aumentos salariais de 4%, dizendo que não têm qualquer aumento desde 2009. E soma-se a uma dúzia de paralisações contabilizadas pelo Expresso desde o início do ano, entre Administração Pública, empresas públicas e sector privado.

A contestação de trabalhadores e sindicatos tem vindo a recrudescer desde o ano passado. Sinal disso, na esfera da Administração Pública os pré-avisos de greve subiram 82% em 2017 face a 2016, para um total de 144. Já no sector privado e no sector empresarial do Estado a subida foi de 26%, para os 613 pré-avisos.

