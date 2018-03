Doenças menos letais são as mais mediatizadas

A Saúde é quase sempre notícia garantida nas publicações portuguesas que todos os dias estão na banca, embora nem sempre pelas melhores razões. Publica-se mais o que cria alarme do que aquilo que previne ou alerta.

Uma análise a 7353 peças jornalísticas na imprensa diária entre 2015 e 2017 mostra que “as doenças mais mediatizadas não são as que matam mais”, explica a coordenadora do estudo, Felisbela Lopes. Segundo os dados apurados, os problemas oncológicos são os mais noticiados (19,9%), seguidos da gripe (7,2%), a legionela (5,8%) e a hepatite (4,9%), “deixando de fora as doenças mas mortíferas em Portugal, como as cardiovasculares: o AVC não está na imprensa”.

