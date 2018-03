“Senhoras Reclusas, partilhamos a convicção de que as vossas mãos não são amarras, mas asas de pássaro em trajetória para um céu aberto”

Durante mais de um ano, a fotógrafa Rosa Reis retratou o quotidiano do Estabelecimento Prisional de Tires. Não quis rostos, nem identidades definidas, que estigmatizassem o futuro das personagens, e centrou-se nas mãos das reclusas que habitam a prisão feminina do concelho de Cascais. Das centenas de imagens feitas, 65 deram corpo ao livro “Mãos de Esperança”, apresentado esta quinta-feira no auditório do presídio.

Francisca Van Dunem levou um discurso escrito. Mas não foi a ministra que se dirigiu ao púlpito. Nem a política. Foi a mulher. Deixou-se de formatações e com sentimento falou das reclusas (para as reclusas) e da vivência que transportam “porque a história de cada um é inteira: ninguém se explica, ninguém se afirma, ninguém existe verdadeiramente na desconsideração do caminho que o fez presente”.

