Oito razões para ver Jessica Jones

É a detetive privada mais conhecida de Nova Iorque e regressou esta quinta-feira à Netflix. Numa altura em que todos a veem como uma assassina como superpoderes, Jessica Jones terá de se reerguer e encontrar um caminho para a sua vida (sem esquecer o passado e lutando para o entender sem mágoas) após a morte de Kilgrave.

É esta a história de “Jessica Jones”, a heroína da Marvel interpretada por Krysten Ritter — a ela juntam-se no elenco Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss, Eka Darville, Janet McTeer e J.R. Ramirez — e a série conta com produção executiva da showrunner Melissa Rosenberg, de Jim Chory e de Jeph Loeb. Nesta edição do Expresso Diário, e com a ajuda dos responsáveis pela produção, explicamos porque é que esta produção é uma das séries do momento.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)