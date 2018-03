O que Cristas quer no Congresso (e o que vai ouvir)

O que Cristas vai dizer

Assunção Cristas já explicou que o documento de há dois anos se mantém válido e, numa revisão rápida da matéria, percebe-se que na generalidade dos assuntos o discurso é igual: em 2016, Cristas colocava como prioridades uma economia estável apoiada nas exportações, um país “amigo da família” ou a “celeridade na Justiça”, que tenta agora concretizar com um pacote de medidas para a área que está a ser estudado no Parlamento. Também se pode comparar o que dizia sobre a estratégia para as eleições seguintes: há dois anos, Cristas falava de uma “oportunidade” para o CDS se afirmar “como uma parte cada vez mais robusta de uma futura solução de Governo de centro-direita”; hoje, insiste em que o importante é que a direita concorra por separado para maximizar resultados e chegar ao número mágico dos 116 deputados, ou seja, à maioria. Uma diferença entre as duas moções: na anterior falava da matriz democrata-cristã do partido, nesta não o faz. O que nos leva às críticas que irá ouvir…

