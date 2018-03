Família de estudante português desaparecido há 4 meses no Báltico faz queixa às Nações Unidas

Diogo Penalva tinha 21 anos e estava a fazer Erasmus em Tallin, capital da Estónia. Na madrugada de 13 de novembro desapareceu no Báltico quando fazia a travessia de Helsínquia para Estocolmo. Quatro meses depois, a família entregou uma queixa com 41 perguntas à IMO, organização das Nações Unidas responsável pela segurança marítima, porque não consegue obter informações junto da polícia finlandesa. O Expresso divulga a queixa e falou com Francisco Pires, o último amigo português a estar com Diogo

