Reunião do BCE desta quinta-feira devia ser importante. Mas já não é. Por 4 razões

Ainda em meados de fevereiro, os analistas financeiros apontavam para uma primeira mudança importante na estratégia do Banco Central Europeu (BCE) na importante reunião de 8 de março.

Seria um marco no icónico Dia Internacional da Mulher, ainda que nos 25 líderes que decidem a política monetária da zona euro apenas duas mulheres têm assento, uma alemã, no conselho executivo, e uma cipriota, que está à frente do banco central da ilha mediterrânica. Eventualmente, amanhã, em Frankfurt, junta-se-lhes a vice-governadora do Banco central da Letónia, que substitui, por ora, o governador, que está a pernas com a Justiça local, acusado de ter sido corrompido por pelo menos 100 mil euros.

