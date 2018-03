Mulheres portuguesas trabalham em média 79 dias por ano sem serem remuneradas

As mulheres ganham hoje em média menos 278 euros por mês que os homens. É essa a diferença entre os 1.271 euros de ganho médio mensal dos homens e os menos de mil euros (€993) nas mulheres, segundo os dados mais recentes do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (GEP/MTSSS), relativos a 2016 e publicados este ano. Visto de outra forma, é como se as mulheres trabalhassem 79 dias por ano sem serem remuneradas.

A diferença já foi menor – por exemplo, em 2013 era de 251 euros – e dados da Comissão Europeia divulgados esta quarta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher, apontam para Portugal como o país em que o fosso salarial entre homens e mulheres (que é comum a muitos países europeus) mais cresceu entre 2011 e 2016.

