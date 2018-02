Lembra-te de mim sempre que ouvires uma guitarra triste

Vamos falar-lhe sobre um mundo que é colorido, quase sempre festivo, e em que parte desse mundo pertence aos mortos. Mas estes não são mortos representados por esqueletos sinistros e caveiras velhas: os mortos do mundo de “Coco” – nomeado para melhor filme de animação e melhor canção original – são bem-dispostos, vestem-se bem, cantam, dançam e, a cada Día de los Muertos, festa tradicional mexicana para honrar os antepassados, abrem a porta que separa vivos de mortos e passam essa fronteira para fazer frente às saudades que têm dos que deixaram para trás.

É por isso que no primeiro dia de novembro, em “Coco” como no verdadeiro México, as famílias constroem altares com incensos, oferendas e fotografias dos seus antepassados, como se nessa noite eles voltassem à terra para, presume-se, vir buscar o que lhes oferecem e matar saudades. Em “Coco”, o conceito vai um pouco mais longe e existe realmente uma terra dos mortos de onde saem uma única noite por ano – a única condição é que as suas fotografias tenham sido colocadas pela família no respetivo altar. E, mais importante, que ainda haja alguém que conserve memórias dessas pessoas em vida.

