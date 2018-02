Fotografar na escuridão total e gerar emojis “reais” chegam para convencer?

É daquelas rivalidades clássicas, como Ronaldo vs Messi, Oasis vs Blur ou Coca-Cola vs Pepsi. Neste caso, o que esteve subjacente este domingo na apresentação do novo telemóvel da Samsung, no World Mobile Congress, foi a rivalidade entre o Galaxy e o iPhone. Os dois smarpthones, da Samsung e da Apple, respetivamente, serão provavelmente as grandes estrelas do seu segmento, os pesos-pesados das respetivas empresas, e os anúncios do novo modelo de cada um são seguidos quase como se de um concerto de rock se tratasse. Os eventos são cada vez maiores e ambiciosos e, em Barcelona, o Galaxy S9 deu-se a conhecer com mais um capítulo desta tradição recente.

O Mobile Congress World, na cidade condal, foi o palco e mostrou-nos um telemóvel que se esteticamente é muito semelhante ao modelo anterior, tecnicamente apresenta algumas mudanças que poderão dar que falar. E, como sempre nestes casos de rivalidades quase religiosas, as comparações com os mais recentes iPhone (sobretudo o topo de gama, iPhone X) não tardaram a aparecer.

