A indigesta ementa de Rio e Marcelo: consensos ou alternância?

“Não tenho nada de especial para vos dizer. Mas não quero ser antipático”. Foi um Rui Rio sorridente o que saiu do almoço de duas horas com o Presidente da República, depois da conversa de duas horas e meia que tinham tido há uma semana. Na altura, acompanhados, agora a sós. E foi a sós que, segundo contou o líder do PSD à saída, “passaram em revista os temas da atualidade”, e “questões estruturais, para além do conjuntural”.

Ficamos a saber que a conversa não se resumiu ao curto prazo e que Rui Rio não está disposto a engavetar as suas propostas de entendimentos inter-partidários para questões estruturais pelo facto de haver eleições legislativas daqui a ano e meio. Mas também ficámos a saber que Rio já percebeu (terá reforçado a ideia em Belém?) que é preciso ter calma. “Estas questões têm que ser devidamente pensadas e conversadas, não só dentro do partido (PSD) como com os outros. A seu tempo e com calma”, afirmou aos jornalistas.

