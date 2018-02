Costa? Rio? Jerónimo? Cristas? Passos? “Conheço-os bem. Nada me surpreende”

A três de fevereiro de 1953, o então governador de Lobata mandou esmagar um protesto de trabalhadores negros que reclamavam melhor salário. O episódio foi mais do que isso: centenas morreram, no que ficou conhecido como “massacre de Batepá”.

Esta quarta-feira, Marcelo fez as pazes com esse capítulo ainda aberto do colonialismo. Não pediu desculpa, mas lembrou que Portugal tem de assumir “tudo o que a História tem de bom e de menos bom”. Só assim, disse o Presidente, depois de depositar uma coroa de flores e de fazer uns momentos de silêncio, só assim é possível “construir futuro”.

