Consensos entre Costa e Rio? Sim, sobre descentralização e fundos europeus. Mas (ainda) só há consenso na urgência do debate

Em abril de 2015, num debate “Melhor Estado, Mais Democracia”, organizado pela Federação Distrital do PS do Porto, António Costa e Rui Rio estiveram lado a lado na defesa de uma ideia comum. O Estado deve assumir uma “política de descentralização”, que “permitirá mais proximidade” e a “garantia de transparência e de maior eficiência”, defendeu Costa. “A regionalização é seguramente uma medida que merece ser muito bem estudada no sentido de conseguirmos um consenso para esta reforma que pode ser neste momento histórico uma ferramenta importantíssima para o nosso país”, acrescentou Rio.

Menos de três anos depois, Costa e Rio — que então eram, respetivamente, 'apenas' secretário-geral do PS e ex-presidente de Câmara do Porto e eterno putativo candidato a líder do PSD —, reencontraram-se esta terça-feira noutra sala, em São Bento, para o primeiro de muitos encontros com outros fatos oficiais, os de Primeiro Ministro e de Presidente do PSD. E a descentralização voltou a estar na agenda, para tentarem encontrar as bases de um acordo que permita colocar em prática a concordância que antes expressaram na teoria.

