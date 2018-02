Pior produção de cereais dos últimos 100 anos acentua abandono de terras

A diminuição da produção de cereais em Portugal atingiu a maior quebra dos últimos 100 anos. Mas na prática, esta realidade pouco ou nada afeta aquilo que comemos ou bebemos, já que 95% dos produtos à base de cereais consumidos − pão, massa ou cerveja − são feitos com trigo, aveia, centeio ou cevada importados. Vêm sobretudo de França, Alemanha, Canadá ou Ucrânia e o dito Pão Alentejano ou o de Rio Maior são cozidos e moldados à moda destas regiões ou localidades, mas com farinhas vindas de outras paragens.

A seca vivida em 2017 e que se prolonga em 2018 contribuiu para quebras generalizadas nestas culturas face à campanha anterior. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta terça-feira revelam reduções de 5% no centeio e na aveia, 10% no trigo mole, no triticale e na cevada, e 15% no trigo duro. “A instalação dos cereais de outono/inverno decorreu em pleno período de seca meteorológica e com perspetivas de manutenção do quadro de escassez de precipitação, com teores de humidade dos solos muito baixos”, explica o INE.

