102 filmes com vampiros libidinosos, dragões que deitam fumo e monstros sinistros de fato e gravata

É o Fantas com menos orçamento de sempre, diz Mário Dorminski, um dos organizadores deste festival de cinema. Mas, do ponto de vista do cinéfilo, o que define um festival não é o dinheiro de que este dispõe mas sim o que passa no ecrã. E desse ponto de vista a edição deste ano é tudo menos pobre: 102 filmes ao longo de 13 dias nos dois auditórios do cineteatro municipal Rivoli, no Porto. Além do cinema europeu e norte-americano estarão representadas cinematografias menos habituais nas salas portuguesas, designadamente do Egito, das Filipinas ou de Taiwan.

O efeito mais patente da contenção orçamental é a eliminação dos habituais dois primeiros dias de festival, ou seja segunda-feira e todo o dia de terça, hoje, exceção feita à sessão de abertura, esta noite às 21h30. Daí em diante o festival retoma o andamento a que nos habituou, com sessões no Grande e no Pequeno Auditório entre as 15 e as 23 horas e ainda encontros com realizadores e artistas, debates sobre a produção cultural, a bioética e espaços específicos para as curtas-metragens, o cinema português, etc.

