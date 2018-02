O extenso caderno de encargos que o PSD deixou a Rio

Vencer as terceiras legislativas consecutivas

O discurso mais crítico de todo o congresso em relação a Rio veio de Luís Montenegro e começou com uma premissa clara: “Hoje arrancamos para vencer as terceiras eleições legislativas consecutivas em Portugal”. Pode parecer óbvio, mas Montenegro já se tinha mostrado desconfortável na campanha com a abertura de Rio a viabilizar um futuro Governo PS minoritário – uma ideia que considerou “suicidária”. Os críticos do novo líder insistem: é preciso falar do PSD como vencedor e não equacionar já cenários em que se dê a mão ao PS. Passos, no discurso que proferiu ainda no primeiro dia de congresso, admitiu que “bater a geringonça” é “difícil”, mas “preciso”; e Santana, no sábado, disse ter ficado mais “tranquilo” depois de Rio ter esclarecido que falar de um bloco central é como discutir o “sexo dos anjos”. Até porque, disse o homem que perdeu contra Rio, teve uma conversa com o novo líder em que este lhe assegurou que pretendia “ganhar e bem” as próximas eleições.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)