“É uma contradição: nascem menos bebés com Trissomia 21 mas esta é a melhor altura para os ter”

A Gerber, empresa norte-americana de comida infantil, anunciou recentemente que o novo rosto da marca é Lucas, um bebé com 18 meses e Trissomia 21 (T21). Qual a importância desta decisão?

É uma forma de mostrar às pessoas que estes bebés também existem e podem ser a cara de uma marca. É a tentativa de mudar um bocadinho o modelo de beleza que temos, sair do modelo do menino louro de olhos azuis. Para a sociedade, acho que é muito importante para tirar as pessoas com trissomia da sombra. É um bebé como qualquer outro e pode mostrar-se isso.

Em Portugal, alguma vez um bebé com T21 foi rosto de uma marca?

Lembro-me de que há pouco tempo houve uma campanha de uma marca de papas em que surgia um bebé com T21. Era um anúncio muito bonito, com um miúdo muito bonito, no entanto falava em viver a diferença. É importante a cara do bebé no anúncio, mas havia ali uma diferenciação entre os bebés. Não sei como esta marca norte-americana vai fazer: se vai dizer olhem o bebé Gerber tem T21 ou não. Bom era simplesmente aparecer sem referência à T21. Isto é que era verdadeiramente o ideal. São bebés, ponto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)