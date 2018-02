Na guerra morrem nacionalidades e nascem nacionalismos. E foi há pouco tempo que esta guerra acabou e por isso é que nada ainda acabou. O segundo país mais pobre da Europa assinala dez anos de independência este sábado. Dez anos é nada e nós fomos lá ver o presente que não existe. “Toda a gente vive no passado.” Kosovo, 2018

foto ana frança

O voo que deveria partir de Zurique às seis da manhã chega cinco horas depois do previsto a Pristina, capital do Kosovo, e vem cheio de albaneses emigrados na Suíça, desejosos de aterrar e começar os festejos dos dez anos da independência do seu pequeno e sovado país. “O Kosovo não é um país pequeno. O Kosovo é grande. Há mais um Kosovo lá fora, sabes?”, explica Ajshe Ismajli, uma albanesa de 23 anos que foi para a Suíça com os pais pouco depois do fim da guerra, em 2003.

Sabemos, Ajshe, ou pelo menos sabemos a parte menos romântica do problema: a ONU estima que as remessas dos emigrantes sustentem 25% dos agregados familiares do país. Sem elas, os 30% que vivem na pobreza passariam a ser 52%. São oficialmente mais de 700 milhões de euros que entram todos os anos do país mas Ajshe, que acabou no ano passado o curso de Economia, diz que é mais: “Sempre que visitamos os meus avós levamos 500, 1000 euros connosco em dinheiro. Isto não passa pelo banco, logo não está nas estatísticas”.

Quando aterramos, um jovem pergunta-nos se precisamos de um táxi. Concordamos nos 15 euros mas não vemos nenhum táxi.

