A sobrevivência é uma vitória

A conversa surge no pontão, que é o ponto de partida do filme e o passe de sobrevivência para todos os soldados. “Quase que se vê daqui”, diz o comandante da divisão britânica. “O quê?”, pergunta o coronel. “Casa”, responde-lhe, enquanto olha para o horizonte como se visse tudo o que o afasta da guerra daquele pontão. A pátria está a algumas horas de distância do sítio que emana a morte — Dunquerque, no norte de França —, mas eles quase que conseguem tocar em solo britânico de tão perto que o sentem. Contudo, falta chegar a ajuda que tanto esperam.

Resta ao comandante — protagonizado por Kenneth Branagh — permanecer em silêncio, mesmo quando vê os seus homens a atirarem-se ao mar quando um contratorpedeiro é bombardeado — e há aqui um plano duro em que o vemos sozinho no pontão a ver os seus morrerem. Não há uma palavra, um grito, um suspiro, uma ação. Ele está habituado ao som da morte que são os tiros e as bombas e aqui existem apenas os olhos incrédulos com o pesadelo que está à frente dele. E o silêncio, sempre. Mesmo quando vê e sente a esperança a esvair-se daqueles homens que não têm força para mais nada.

