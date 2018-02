112 mortos e 111 pedidos de indemnização. Falta um requerimento

Mesmo nos últimos minutos há sempre muito para tratar. É sempre assim e desta vez não foi exceção. Nos dois últimos dias para a entrega dos requerimentos com os pedidos de indemnização, deram entrada na Provedoria de Justiça os documentos de dois membros da direção da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) que quiseram ficar para o fim como uma tomada de posição, houve que clarificar se os familiares de Alzira, a idosa que faleceu atropelada no dia 17 de junho e chegou a ser excluída da lista oficial de mortos, aceitavam que o Estado fosse ressarcido do valor indemnizatório caso se comprovasse que a culpa foi do condutor que a atropelou e a presidente da AVIPG foi pessoalmente entregar o requerimento relativo à morte do filho de cinco anos. Um dia cheio, mas não completo, porque das 112 vítimas mortais conhecidas dos grandes incêndios de 2017, houve um processo que não foi entregue.

O que sente a mãe que comparece a uma instituição pública para entregar meia dúzia de folhas que visam justificar que tem direito a uma indemnização de no mínimo 70 mil euros pela morte do seu então único filho de cinco anos? “Não há sentimentos descritivos possíveis. O Luís deixou-me um baú cheio de desenhos e imensas memórias. Todo o resto é poeira”, explicou ao Expresso Nádia Piazza. E mais nada, porque não há mais nada a dizer.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)