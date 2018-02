Três boas notícias (e três não tão boas) sobre o crescimento da economia em 2017

É o número do dia: 2,7%. Foi esse o crescimento da economia portuguesa em 2017, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quarta-feira. Um número que traduz uma aceleração de 1,2 pontos percentuais face à expansão do PIB em 2016, que ficou nos 1,5%. Mais ainda, é o crescimento mais expressivo do século. Esta é uma das boas notícias sobre a evolução da economia portuguesa. Mas há outras que não são tão boas. Começamos pelo lado positivo.

1. PIB tem o maior crescimento do século

Se recuássemos duas décadas na economia portuguesa, crescer 2,7% num ano em termos reais - como aconteceu em 2017- seria, provavelmente, considerado pouco. Nessa altura, no final dos anos 90, a expansão do PIB português estava acima dos 4% ao ano. Mas, desde então, a realidade lusa ficou marcada por estagnação e mesmo recessão. Sinal disso, para encontrar um ritmo de incremento real mais expressivo do que o de 2017 é preciso recuar ao ano 2000, quando o PIB cresceu 3,8%.

