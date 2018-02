Martin Schulz emocionou... até desiludir

Bem vistas as coisas, o exercício da democracia viria a exigir a cabeça de Martin Schulz. Enquanto contendor das eleições de 24 de setembro de 2017, o líder dos sociais-democratas prometeu que, se não alcançasse os votos que lhe garantissem a chefia do governo, o SPD retirar-se-ia para ser cabeça de oposição. Dois mandatos seguidos à sombra dos democratas-cristãos e de Angela Merkel, a líder mais carismática dos últimos 12 anos na Alemanha e fora dela, roubaram ao partido o protagonismo que deveria ter tido. Mais do que isso, Schulz garantia igualmente aos militantes e simpatizantes que não voltaria a ocupar fosse que cargo fosse num governo Merkel.

O resultado eleitoral falou mais alto quando os sociais-democratas (SPD) e os democratas-cristãos (CDU/CSU) obtiveram os resultados mais baixos desde 1949 e, assim, abriram o flanco do Bundestag, parlamento federal, à entrada da extrema-direita da Alternativa para a Alemanha (AfD), com estrondosos 15%.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)